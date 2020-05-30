متحدثة الخارجية الأمريكية تنتقد كبت الحريات في الصين.. ونظيرتها الصينية ترد بآخر جملة قالها “قتيل الشرطة” في أمريكا

في فصل آخر من فصول المشاحنات الأمريكية الصينية، انتقلت الحرب بين مسؤولي الدولتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، عبر تغريدة على حسابها، خنق الحريات في الصين، ردت المتحدثة باسم الخارجية الصينية بجملة “لا أستطيع التنفس” والتي قالها القتيل ذو البشرة السوداء في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عندما ظهر شرطي يضع قدمه فوق عنقه بمدينة مينيابوليس الأمريكية وأشعل الاحتجاجات والتظاهرات في الولاية الأمريكية.

متحدثة الخارجية الأمريكية غردت قائلة “هذه لحظة محورية للعالم. سوف يسجل في التاريخ. يجب على الأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم الوقوف مع سيادة القانون ومساءلة الحزب الشيوعي الصيني ، الذي خالف وعوده بشكل صارخ لشعب هونج كونج”.

في حين ردت المتحدثة باسم الخارجية الصينية بعبارة قتيل الشرطة الأمريكي التي قلبت وسائل التواصل الاجتماعي “لا أستطيع التنفس”، بما يوحي بكبت الحريات أكثر في أمريكا، بينما أخذ منحنى الرد من جانب المسؤولة الصينية المثل الشعبي الشهير “من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة”.