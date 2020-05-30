اليوم بدء المرحلة الثانية من مراحل تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية.. إتاحة الصلاة في المساجد والدوام الحكومي #عاجل

تبدأ اليوم المرحلة الثانية من مراحل رفع بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية التي أعلنتها وزارة الداخلية للوقاية من فيروس كورونا.

وتضم المرحلة الثانية والتي تبدأ اليوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م.

ـ تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

– استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

ـ السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

-استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

ـ رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ـ رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

ـ إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.

2ـ الطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.

– استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة

– استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

وفيما يخص مدينة مكة المكرمة قالت وزارة الداخلية أن ذلك سيكون على مرحلتين؛ الأولى تبدأ في 8 شوال، وسيُسمح خلالها بالدخول والخروج من وإلى مدينة مكة والسماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها مع استمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

وتابعت: أما في المرحلة الثانية، وستبدأ في 29 شوال، سيتم رفع منع التجول جزئياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، مع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، مع استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، وفي جميع الأوقات، مع منع التجمعات لأغراض اجتماعية لأكثر من 50 شخصاً، واستمرار ممارسة رياضة المشي في جميع الأحياء.