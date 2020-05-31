طقس_اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة وعسير وجازان ونجران #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل والقصيم ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والشرقية والرياض والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان ومنطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.