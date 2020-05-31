بالصور: أكثر من 1875 مسجدًا وجامعًا بتبوك تستقبل المصلين بعد غياب لأكثر من شهرين ونصف

أدى أهالي منطقة تبوك والمقيمون فيها اليوم ، صلاة الفجر في أكثر من 1875 مسجدًا وجامعًا، بعد انقطاع دام لخمسة وسبعين يوماً، التزاماً بتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله – الذي اتخذت كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وضرب المصلين في عودتهم لأداء الصلوات الخمس في المساجد أروع الأمثلة في الوعي الذي أظهر التزام المصلين بالإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتنص على العناية والاهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم.

وتضافرت الجهود لتهيئة الجوامع والمساجد التي يشرف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عليها، وسط تطبيق أعلى معايير الاحترازات والتأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعي.

حيث تم رفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد مؤقتاً ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات لإشعار آخر، إضافة إلى الاستمرار بإغلاق دورات المياه، وعمل فواصل بين المصلين داخل المسجد من خلال توفير لاصقات وعلامات أرضية، بالتعاون مع الفرق التطوعية بالمنطقة على ترتيب وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع ، وعمل فحوصات الحرارة بشكل مباشر للمصلين.

ولتجنيب المصلين الاكتظاظ داخل المساجد قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، على فتح بعض المساجد المجاورة للجوامع لفك التزاحم في جميع محافظات تبوك ، مع الاستمرار عبر الفرق الرقابية والكوادر الإدارية لمتابعة كل المستجدات وتطبيق التوجيهات الواردة من الجهات المختصة .

وأوصى أئمة المساجد والمؤذنين فيها المصلين بعد صلاة الفجر بضرورة اتباع التعليمات التي ستطبق في كافة المصليات من فتح للمساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلٍ، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين .

منوهين بما سيتم تطبيقه في صلاة الجمعة القادمة من توجيه للمصلين لأقرب مساجد لهم ، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقاً، وأن الأذان الأول سيكون قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وسيتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، في الوقت الذي لن تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة ، كما حث الأئمة المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس للكمامات وإحضارهم لسجاداتهم الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.