بعد إغلاقه لشهرين.. المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين

أعاد المسجد الأقصى فتح أبوابه أمام المصلين فجر اليوم الأحد بعد إغلاقه لمدة شهرين ونصف الشهر بسبب فيروس كورونا لكن السلطات فرضت بعض الإجراءات الاحترازية في ظل تحذير مسؤولي الصحة من ارتفاع الإصابات بالفيروس.

ودخل المسجد صباح اليوم زهاء 700 مصل لأداء صلاة الفجر معظمهم يرتدون كمامات ويحملون سجاد للصلاة، ويهتفون ( الله أكبر ) فرحين بالعودة لهذا المكان المقدس، بينما سجد بعضهم مقبلين الأرض عند دخولهم.

وأرجع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الفلسطيني قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس إلى بطء انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.