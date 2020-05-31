احتجاجات “جورج فلويد” تمتد لـ17 مدينة أمريكية.. وزوجة الضابط تطلب الطلاق

استمرت الاحتجاجات عارمة في 17 مدينة بالولايات المتحدة، على خلفية مقتل أمريكي أسود، على يد ضابط شرطة في الطريق العام، وأدت لاعتقال نحو 1400 متظاهر.

وكان فيديو قد انتشر لضابط شرطة أمريكي يجثم بركبته على رقبة رجل أسود، يدعى جورج فلويد، بينما يستغيث الأخير صارخا: أرجوك، لا أستطيع التنفس، حتى فارق الحياة.

واندلعت احتجاجات عارمة في ولاية مينيسوتا، حيث وقعت الحادثة، وأحرق مواطنون قسم الشرطة، وتبعها مظاهرات في العديد من المدن. فيما ألقت السلطات القبض على الضابط، ديريك شوفين، ووجهت إليه اتهاما بالقتل من الدرجة الثالثة.

وأعلنت كايلي شوفين، زوجة الضابط، طلبها الطلاق، وقالت إن مقتل فلويد على يد زوجها كان أمراً مدمّراً بالنسبة لها.

وأعربت شوفين، الحاملة لقب ملكة جمال ولاية مينيسوتا لعام 2018، عن تعاطفها التام مع عائلة فلويد وأحبّائه، وكلّ من أحزنته هذه المأساة، بنص البيان الصادر عنها.