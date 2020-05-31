أمانة المدينة: إغلاق 61 منشأة ومخالفة 444 خلال أسبوع العيد

أعلنت أمانة المدينة المنورة تنفيذ 1807 جولات رقابية ميدانية على المنشآت والمحلات التجارية خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، لرصد ومتابعة التزامها بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، وفرض تطبيق اشتراطات ومعايير السلامة الوقائية خلال ساعات السماح بالتجوّل.

وقالت الأمانة إن الجولات أسفرت عن تحرير 414 إشعاراً ومخالفة على المنشآت، وإغلاق 61 منشأة أخرى، ومخالفة 25 منشأة تجارية لعدم التزامها بالتدابير الصحية المعتمدة للحدّ من جائحة كورونا، إضافة إلى توقيع 5 مخالفات تتعلق بالأنشطة المستثناة خلال ساعات الحظر، وسحب 302 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية في منافذ البيع.

وشملت أعمال الفرق الميدانية بأمانة المنطقة تنفيذ 448 جولة ضمن أعمال النظافة في مختلف الأحياء والميادين بالمدينة المنورة، استخدمت خلالها 5845 لتراً من المعقمات والمطّهرات، ورفع 11587 طناً من النفايات، إلى جانب استمرار أعمال إزالة الأنقاض والمخلفات.