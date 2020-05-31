كورونا يفتك بالبرازيل.. 33 ألف إصابة جديدة في يوم واحد

سجلت البرازيل ارتفاعا قياسيًّا حادا للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حيث تم رصد 33 ألفا و274 حالة جديدة، بينما تراجع مؤشر الوفيات إلى 956.

وكشفت إحصائية جديدة نشرتها وزارة الصحة البرازيلية، مساء أمس السبت، عن ارتفاع حصيلة إصابات كورونا 498 ألفا و440 شخصا، بينما بلغت الوفيات 28 ألفا و834 ضحية.

وهذه المرة هي الأولى التي تراجعت فيها حصيلة الوفيات اليومية إلى مستوى أقل من 1000 حالة منذ 5 أيام، حيث سجلت البرازيل 1039 حالة في إحصائية 26 مايو، و1086 في 27 مايو، و1156 في 28 مايو، وهو المؤشر الأعلى منذ بدء التفشي في البلاد، و1124 في 29 مايو.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن نسبة الوفيات من حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد تبلغ 5.8%، بينما تجاوزت حصيلة المتعافين 200 ألف حالة.

وتعتبر البرازيل الدولة الـ2 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والـ4 من حيث الوفيات جراء الجائحة.