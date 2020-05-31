شاهد بالصور: مساجد جدة تعود لاستقبال المصلين.. وسط ضوابط وقائية حازمة

بدأت جوامع ومساجد محافظة جدة المصلين، منذ فجر اليوم، في استقبال المصلين، بعد رفع إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض، فيما كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة من جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وشملت الضوابط قياس درجات الحرارة للمصلين قبل الدخول للمسجد، ومراعاة التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتاً، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير المستلزمات الوقائية المطلوبة.

كما جرى فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة، وتنظيف وتعقيم وتطهير الجوامع والمساجد الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.

وراعت الجوامع والمساجد بمحافظة جدة تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، والإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية لإشعار آخر.

كما تشمل الإجراءات الاحترازية لبس الكمامة القماشية، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

وبخصوص الجمعة، تشترط الضوابط إقامة الصلاة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.