التدريب التقني: تسجيل الفصل الصيفي اليوم.. والمحاضرات تبدأ الأحد المقبل

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، عن فتح التسجيل وإعداد الجداول للفصل التدريبي الصيفي، على أن تبدأ التدريبات الأحد المقبل، الموافق 15 شوال.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن مدة الفصل التدريبي الصيفي ستكون 9 أسابيع، تستمر حتى 19 ذي الحجة المقبل، على أن تبدأ الاختبارات 26 من الشهر نفسه.

وأكدت المؤسسة حرصها على الاستفادة من الفترة الصيفية وتقديم خدمة التدريب للمتدربين والمتدربات بما يحقق تطلعاتهم ويساعد في تسريع حصولهم على المؤهلات، وإتاحة المجال للمنشآت التدريبية لرفع قدرتها الاستيعابية مع مطلع العام التدريبي القادم.

وقررت المؤسسة تنفيذ الفصل الصيفي باستخدام نموذج التدريب عن بعد للبرنامجين الصباحي والمسائي، وستتيح المؤسسة تسجيل الفصل التدريبي الصيفي بعدد من الكليات التقنية وفروعها (بنين وبنات)، وذلك للمقررات النظرية فقط والتي طبيعتها تتفق مع نموذج التدريب عن بعد، وبما يضمن استخدام هذا النموذج لتحقيق المهارات المطلوبة للمتدرب.