أبرزها التباعد وقياس حرارة العملاء والحجز المسبق.. 8 ضوابط ضرورية لعمل المطاعم

دعت أمانة جدة المواطنين والمقيمين واصحاب المنشآت الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات والتدابير الاحترازية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية خلال فترة عمل أنشطة المطاعم والمقاهي من 8 إلى 28 شوال، مع منع تقديم المعسل والشيش نهائياً، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تقرر السماح بالأكل داخل المطاعم خلال ساعات التجول المعلن عنها، وكذلك السماح لها بممارسة عملها من خلال تطبيقات التوصيل خلال فترة الحظر حتى الساعة 12 صباحاً، مبيناً أنه سيتم خلال هذه الفترة تطبيق آلية إجراءات التباعد الإجتماعي والعمل عن بعد داخل المطاعم والمقاهي بالحفاظ على مسافة تقديرية من 1.5 متر إلى 2 متر بين كل عميل، مع وضع آلية تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطعم أو المقهى تتضمن الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو الهاتف مع الإنتظار داخل السيارة لحين السماح بالدخول.

وبين الزهراني أن التدابير الاحترازية تتضمن قياس درجة حرارة العملاء من خلال نقطة فحص عند المداخل بجهاز قياس حرارة معتمد من قبل هيئة الغذاء والدواء وذلك قبل السماح لهم بدخول المطعم أو المقهى ومنع العملاء الذين لديهم إرتفاع في درجة الحرارة أو تظهر عليهم أعراض تنفسية من دخول المطعم أو المقهى، وتدريب المسئولين بنقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

وأضاف أن الإجراءات الوقائية تشمل إعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية بداخل المطاعم بما يضمن تطبيق التباعد الإجتماعي أو وضع فاصل بين عمال الأغذية الذين يواجهوا بعضهم البعض، وتنظيم عمل الموظفين في مجموعات عمل على شكل مناوبات لتقليل التواصل المباشر بين المجموعات وإلزام المطاعم والمقاهي بترتيب الطاولات المتوفرة لخدمة العملاء داخل أماكن تقديم الطعام أو الشراب بطريقة تضمن وجود مسافة لاتقل عن 1.5 متر إلى 2 متر بين كل طاولة أو القيام بوضع حاجز فعال بين كل طاولة وأخرى مع الا يزيد عدد الجالسين على الطاولة الواحدة عن أربعة أشخاص إلا إن كانوا من عائلة واحدة، وإستخدام ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في القائمة للحصول على قوائم الطلبات.