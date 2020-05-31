“النصر”: بوابات أوتوماتيكية لاكتشاف مصابي #كورونا ومنعهم من الدخول

تعاقدت إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم على شراء جهاز لقياس درجة حرارة الجسم من أجل قياس حرارة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، تمهيدًا لرفع تعليق النشاط الرياضي الذي توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووقعت إدارة النصر، أمس، عقدا مع إحدى الشركات المتخصصة في المستلزمات الطبية.

وقال مصدر بالناي إن “الجهاز سيؤدي عمله بشكل آلي، حيث سيقيس درجة حرارة الشخص الراغب في الدخول إلى مقر النادي، فإذا كانت درجة حرارته طبيعية، فسيُفتح له باب الدخول أوتوماتيكيًّا، أما إذا كانت درجة حرارته مرتفعة، فسيبقى الباب مغلقًا”.