أجازة الكوادر التعليمية تبدأ الخميس 19 شوال

حددت وزارة التعليم نهاية دوام يوم الخميس ١٩ شوال ١٤٤١، بداية اجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في مدارس المرحلة الثانوية ومكاتب التعليم ولشاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم ممن أنهوا مهامهم المكلفين بها.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء اختبارات طلاب السنة النهائية ممن طلبوا اختبارا بديلا، يوم ١٠شوال.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس السبت‬⁩ بأن تقتصر عودة العمل في المدارس الثانوية للبنين والبنات من 8 إلى 19 شوال على قادة المدارس ووكلائها والإداريين واتباع الإجراءات الاحترازية في ذلك، وحسب حاجة العمل، مع تقدير ظرف من يتعذّر حضوره.