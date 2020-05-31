البحرين: 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 847 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم (الأحد)، تسجيل 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الأشخاص الذين أصيبو بالفيروس في البلاد 11288 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية منها 341 حالة لعمالة وافدة، و 154 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

وأوضحت الوزارة أن بذلك يصل عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 43، منها 13 تحت العناية، في حين أن 4584 حالة وضعها مستقر، من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4597 حالة قائمة,

في السياق، أعلنت الوزارة عن تعافي 847 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 6673.