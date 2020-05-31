“التعليم” تبلغ قطاعاتها وإداراتها بالبروتوكول الوقائي في مقرات العمل

أبلغت وزارة التعليم، جميع إداراتها وقطاعاتها بالتدابير اللازمة للالتزام بتطبيق البروتوكول الوقائي في كافة مقرات العمل، حرصًا منها على الاستعداد للعودة لمقرات العمل بما ينسجم مع القرارات الواردة من الجهات.

جاء ذلك في تعميم وجهه وزير التعليم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، تضمن العمل على الترتيبات اللازمة لعودة منسوبي التعليم بشكل تدريجي ابتداء من اليوم الأحد بحيث لا تزيد نسبة الحضور على 50% وترتفع إلى 70% ابتداء من الأحد 15 شوال على أن تصل إلى الحضور الكامل ابتداء من 22 شوال 1441.

وشدد التعميم على توجيه إدارات الموارد البشرية بالإدارات بحصر بيانات الموظفين والعاملين المستثنين من الحضور لمقرات العمل وفقًا للحالات الموضحة في برقية وزير الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية والتنسيق مع وكالة الوزارة للموارد البشرية، وكذلك العمل بالدليل الإرشادي لعودة الموظفين على أن يتم تحديثه بناء على المستجدات إذا تطلب الأمر.

وطالب وزير التعليم، النواب والوكلاء ومديري التعليم في المناطق والمحافظات، باستكمال ما يلزم بشأن الترتيبات المشار إليها، بجانب إمكانية تفعيل صلاحية الدوام المرن مع إمكانية الاستفادة من جميع أساليب العمل الضرورية التي تساهم في تخفيف كثافة الموظفين في مقرات العمل.