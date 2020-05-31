الجمعة.. ثان خسوف شبه ظل للقمر

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن سماء السعودية والوطن العربي تشهد الجمعة 13 شوال 1441، ثاني خسوف للقمر من أربعة هذا العام، وهو خسوف شبة ظل وسيستمر 3 ساعات و18 دقيقة.

وأضاف أن الخسوف شبة الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى (شبة الظل)، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلًا ولكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مضاء بنور الشمس خلال مدة الخسوف.

وأوضح “أبو زاهرة”، أن هذا الخسوف يحدث بعد يومين من مرور القمر في الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره من الأرض لذلك سيبدو حجمه الظاهري أكبر بنسبة 3.3% عن المتوسط، لافتًا إلى أن مراحل الخسوف ستحدث في نفس الوقت بكافة المناطق حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبة ظل الأرض عند الساعة 08:45 مساءً (5:45 مساءً بتوقيت غرينتش) ولن يلاحظ أي تغيير وسيبدو القمر كالمعتاد.

وتابع: “أثناء ذلك سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 10:12 مساءً (07:12 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وهو البدر الأخير خلال فصل الربيع وقبل حدوث الانقلاب الصيفي”، مشيرًا إلى أن خسوف القمر يصل ذروته العظمى عند الساعة 10:25 مساءً (7:25 مساءً بتوقيت غرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون (57%) من قرصه واقعًا في شبة ظل الأرض وهي نسبة أقل مقارنة بـ(90%) في خسوف شبة الظل (منتصف جمادى الأولى) في العاشر من يناير الماضي، وحتى في هذه المرحلة سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل وقد لا يلاحظ أي تغير، ويتبع ذلك خروج القمر من منطقة شبة ظل الأرض عند الساعة 12:04 منتصف الليل (9:04 مساءً بتوقيت غرينتش) وتنتهي مراحل الخسوف.

يذكر أنه بعد أسبوعين من خسوف شبة الظل للقمر سيحدث كسوف للشمس صبيحة (29 شوال/ 21 يونيو) بسماء المملكة والمنطقة العربية.