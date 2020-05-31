خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. جدة تتصدر والرياض في المرتبة الثانية

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت جدة 586، الرياض 504، مكة 159، الدمام 110، المدينة المنورة 95، الهفوف 55، الجبيل 50، الخبر 33، الظهران 29، بريدة 25، الطائف 22، القطيف 21، المضة 18، المبرز 18، حائل 17، خليص 13، صفوى 10، نجران 8، الخرج 8، الباحة 7، الليث 7، جازان 6، السليل 6، خميس مشيط 6، ينبع 5، ضباء 5، الهدا 4، المزاحمية 4.

الجفر 3، عنيزة 3، القنفذة 3، البكيرية 2، القوز 2، المجاردة 2، الخفجي 2، النعيرية 2، بقيق 2، حفر الباطن 2، بيش 2، شرورة 2، المجمعة 2، الزلفي 2، وحالة واحدة في كل من وادي الفرع، العلا، عيون الجواء، ظهران الجنوب، تنومة، السحن، الدرب، ضمد، صامطة، رابغ، حوطة بني تميم، مرات، تمير، وادي الدواسر، تبوك.