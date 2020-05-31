الرياض: ضبط شخص اقتحم متجرا للاتصالات بمركبة نقل وسرق 13 جوالا

تمكنت شرطة الرياض، اليوم (الأحد)، من ضبط شخص، بعد اقتحامه متجرا للاتصالات بسيارة نقل وسرقته، في الرياض.

وقال العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل يظهر اقتحام شخص بمركبة نقل لمتجرٍ للاتصالات بحي العزيزية جنوب الرياض، وسرقة (13) جهاز جوال، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هويته والقبض عليه.

وأوضح العقيد “التويجري”، في بيان، أن الشخص هو مواطن في العقد الثالث من العمر. مستطردا: تم ضبط المركبة المستخدمة في الحادثة التي تبين أنها مسروقة، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته للنيابة العامة.