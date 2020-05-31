“التعليم” تحدد موعد الاختبارات البديلة لطلاب الثانوي وتكليف المعلمين والمشرفين بالمتابعة والرصد

وجهت وزارة التعليم، جميع إداراتها في المناطق والمحافظات تنفيذ وعقد الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء وحتى الخميس 19 شوال 1441.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات التعليمية إلحاقا للتعميم الوزاري بشأن إنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441، والذي تضمن إتاحة تقويم بديل في أقرب وقت للطلبة المتوقع تخرجهم (المستوى السادس)، وذلك لمن لم يتمكنوا من إجراء التقويمات، أو لمن يرغبون في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي مع الأخذ بالاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب درجة أعمال السنة والتقويمات لكل مقرر دراسي، وإشارة إلى تعميم الوزير المبني على الأمر السامي القاضي بالموافقة على رفع تعليق الحضور لمقرات العمل الحكومية والخاصة حسبما تحدده الجهات المشرفة عليها مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداء من يوم الأحد 8/ 10/ 1441 باستشاء مدينة (مكة المكرمة).

وشمل التعميم اعتماد عقد الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء وحتى الخميس 19/ 10/ 1441، متطرقًا لمهام إدارة التعليم التي تمثلت في تكوين لجنة إشرافية في إدارة التعليم برئاسة مدير التعليم، وعضوية المساعدين للشؤون التعليمية، ومديري الإشراف التربوي، ومديري الاختبارات، وعضوية من يراه مدير التعليم المتابعة جميع أعمال الاختبارات للطلاب والطالبات الراغبين بتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي والطلاب والطالبات المتعثرين في النظام الفصلي والراسبين في بعض المواد بنظام المقررات، وتضمن التعميم تكوين لجنة في كل مكتب تعليم أو إدارة إشراف تربوي تتبع لها مدارس برئاسة مدير المكتب أو مدير الإشراف التربوي ومن يرى من المشرفين ومديري المدارس للقيام بالمهام

التالية:

– متابعة تنفيذ آلية الاختبارات والإشراف عليها وتهيئة المقرات لمراكز الاختبارات حسب أعداد الطلاب والطالبات مع مراعاة التباعد والإجراءات الصحية حسب تعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة في ذلك.

– حصر الطلاب والطالبات المسموح لهم بأداء الاختبارات.

– وضع جدول موحد لجميع الطلاب في مدارس المكتب أو إدارة الإشراف التربوي.

– تكليف معلمين أو مشرفين تربويين بإعداد أسئلة المواد حسب مواصفات الاختبار الجيد

للطلاب والطالبات الراغبين بتحسين مستواهم الدراسي، ويمكن الاسترشاد بنماذج أسئلة المتوفرة على بوابة التعليم الوطنية “عين” https://ien.edu.sa/Home/Dashbord بحيث يشمل الاختبار 75% من محتوى الأسابيع من الأول إلى السابع و25% من محتوى الأسابيع من الثامن إلى نهاية الفصل الدراسي ويكون من 50 درجة، وأما أسئلة المواد للطلاب والطالبات المتعثرين والراسبين فتكون من 100 درجة

– تكليف معلمين ومشرفين بالتصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور

– متابعة استخراج النتائج وتسليم الوثائق مع المدارس وإنهاء متطلبات ذلك

وحدد التعميم، الطلاب والطالبات المسموح لهم بأداء الاختبارات وهم الطلاب والطالبات الراغبون بتحسين مستواهم الدراسي في المستوى السادس، وطلاب وطالبات المستوى السادس نظام المقررات والنظام الفصلي المتوقع تخرجهم وتغيبوا عن اختبار الدور الأول للفصل الدراسي الأول المستوى الخامس بعذر لم يمكنهم من دخول اختبار ذوي الأعذار، طلاب وطالبات المستوى السادس في النظام الفصلي ممن لديهم مواد تعثر من مستويات سابقة، طلاب وطالبات المستوى السادس في نظام المقررات ممن تبقى له ثلاث مواد فأقل من مستويات سابقة سبق أن درسها ورسب فيها، الطلاب القادمون من خارج المملكة الفصل الدراسي الثاني والتحقوا بالمستوى السادس في النظام الفصلي أو نظام المقررات بعد انتهاء تقييم مواد المستوى الخامس وتمت لهم معادلة المستويات من الأول وحتى الرابع، ويلزم اختبارهم في مواد المستوى الخامس واحتساب معدلهم بناء على ما تحصلوا عليه من درجات في مواد المستوى الخامس والسادس فقط.