تعليم الرياض توضح آلية طباعة الشهادات الدراسية للطلاب

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لجميع مدارسها آلية طباعة الشهادات الدراسية.

جاء ذلك في تعميم حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وقالت في التعميم: “يعتمد تصديق الوثائق الدراسية عن طريق مكتب التعليم التي تتبع له المدرسة حيث تتولى المدرسة إرسال صور الوثائق الدراسية مع الأصل مع مندوب المدرسة إلى مكتب التعليم للمصادقة بعد التنسيق مع مكتب التعليم دون إرسال الطالب أو ولي أمره إلى مكتب التعليم أو إدارة الاختبارات والقبول حسب التعليمات التالية المنظمة لذلك وهي:

– على قادة المدارس إصدار وثيقة دراسية واحدة فقط لكل طالب أما خريجي الثانوية العامة يتم طباعتها من مكتب التعليم حين إتاحتها في النظام.

على قادة المدارس التأكيد على الطلاب وأولياء الأمور بمراجعة بيانات الوثيقة الدراسية فور تسلمها من المدرسة للتأكد من صحة المعلومات المتعلقة ببيانات الطالب الأساسية المدونة فيها.

– التصديق على الشهادات الدراسية:

تتم المصادقة على جميع الوثائق الدراسية للطلاب (الشهادات الدراسية، شهادة تعريف طالب منتظم مطبوع من نظام نور فقط).

أصول الشهادات الدراسية من الصف الأول ابتدائي إلى الصف الثاني ثانوي (المستوى الرابع) تصدر من المدارس حين إتاحتها في النظام وتوقع من قائد المدرسة، ولمن يرغب من الطلاب إكمال دراستهم خارج المملكة تصادق من مكتب التعليم بعد التحقق من صحتها في نظام نور وتختم الشهادة بالختم الذي يحمل اسم وتوقيع مدير المكتب على أصول الشهادات دون الصور.

أصول شهادات الصف الثالث الثانوي لا تهتم بختم المصادقة من المكتب لوجود التوقيع الضوئي المعتمد لمدير عام التعليم في الشهادة، صور الشهادات الدراسية من الصف الاول الابتدائي إلى الصف الثالث ثانوي تختم بختم صورة طبق الأصل عن طريق المدرسة، الطلاب الراغبين بإكمال دراستهم خارج المملكة تختم صور الشهادات من مكتب التعليم التابعة له المدرسة بختم صورة طبق الأصل.

– تختص إدارة الاختبارات والقبول بالرد على خطابات الجهات الخارجية بشأن تاكيد صحة الشهادة.

– يتم وضح تأشيرة باسم مكتب التعليم خلف أصل شهادة الصف الثالث الثانوي بعد تصديق صور الشهادة.