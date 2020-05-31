دير شبيجل الألمانية: صهر أردوغان أكبر المستفيدين من الحرب في ليبيا بطائرات الدرون

كشف تقرير ألماني أنه لا يكاد يخلو بلد تتدخل فيه أنقرة بقوتها العسكرية من طائرات الدرون “بيرقدار تي بي 2” التي تصنعها شركة مملوكة لصهر الرئيس التركي، سلجوق بيرقدار، الذي يلقب بـ “عراب الدرونز”.

وأشار تقرير مجلة دير شبيجل الألمانية إلى استخدام درونز “بيرقدار تي بي 2” من دون طيار التركية، بقوة وكثافة غير مسبوقين في ليبيا لدعم حكومة طرابلس، التي يقودها فائز السراج وتعتمد على ميليشيات متطرفة، فيما يعد صهر أردوغان أكبر المستفيدين من الحرب هناك.

وسبق أن استخدمت أنقرة، ولا تزال، هذا النوع من الطائرات من دون طيار في سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية، وفي العراق وتركيا ضد قوات حزب العمال الكردستاني.

ووفقا لتقرير المجلة الألمانية، سلمت حكومة أردوغان ميليشيات طرابلس في الأشهر الأخيرة، عدة طائرات من دون طيار، لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشن عملية عسكرية موسعة لتخليص الغرب الليبي من الجماعات المتشددة.

واستغلت عائلة أردوغان نفوذها السياسي في القيام بصفقات تحال إلي الشركات التي يمتلكها أفرادها.

ويرأس بيراقدار، زوج سمية ابنة الرئيس الصغرى منذ 4 سنوات، قسم التطوير التكنولوجي في شركة “بيكار ماكينا”، ويبدو أنه استفاد جيدا من علاقة المصاهرة، وقد استغل ذلك في الدفع بإنتاج طائر ات من دون طيار محلية وإيجاد أسواق لها في مناطق النزاعات.