كيف تعاملت الشؤون الفنية مع أزمة #كورونا وكيف لا تؤثر على بث قنوات الإذاعة والتلفزيون؟

كشف أيمن الزهراني، مساعد مدير عام الشؤون الفنية بهيئة الإذاعة والتلفزيون، كيف تعاملت الهيئة مع أزمة انتشار فيروس كورونا بحيث لا يتأثر بث قنوات #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون.

وقال في تصريحات تلفزيونية: “تم تقليل عدد المشغلين للحد الأدنى، فضلا عن استخدام جميع التجهيزات بأعلى إمكانياتها”.

وأشار إلى تجهيز أستوديو قناة ذكريات بنظام البث الآلي بما يدهم تقليل عدد المشغلين للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع: “نحن في القلب النابض للتلفزيون نربط بين أستوديوهات البث وأستوديهات الإنتاج وصالات التحرير والأقمار الصناعية، حتى تصل الخدمة للمشاهد”.