ضبط وإتلاف 450 كجم أسماك ودواجن فاسدة في مكة

‏⁧‫تمكنت الإدارة العامة لشؤون البلديات‬⁩ ممثلة في ⁧‫بلدية المسفلة الفرعية‬⁩ بالتعاون مع إدارة النظافة من مصادرة وإتلاف 450 كجم أسماك ودواجن فاسدة لسوء العرض والتخزين تم مصادرتها من الباعة الجائلين المخالفين و 6 أطباق بيضمنتهي الصلاحية تم ضبطه في منشأة غذائية مخالفة.

‏وأكدت الأمانة مواصلة حملاتها الرقابية حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين من مخاطر البضاعة المعروضة، وللتأكدمن سلامة الأغذية والمواد الاستهلاكية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية،واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.