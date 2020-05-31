في مكالمة مسربة متداولة.. أمير قطر السابق يشتم أوباما بعبارة عنصرية

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يكشف مكالمة بين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

وحسب المقطع، كان واضحا صوت حمد بن خليفة وهو يشتم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ووصفه بعبارة عنصرية.

ويستفسر القذافي في التسجيل، الذي لم يتسنى التأكد من صحته قائلا “هذا الأميركي عندما جاءكم ماذا قال؟ ليرد عليه حمد بشتم أوباما قائلا: “ليش تبليني بالعبد. هذا تافه، والله يا معمر هذا تافه. كان من المطلوب أن أحبه (أقبله) على رأسه ليوافق”.

بينما لم يكشف التسجيل، الذي شهد سخطا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأخذوا يتناقلونه بين الحسابات، الموضوع الذي كان يقصده حمد بن خليفة، فيما لم يذكر القذافي أوباما بالاسم وقال عنه “الأميركي”، فيما قال عنه حمد “عبد”.