آل الشيخ: لم نجد تجاوبا من شركة الكهرباء والمساجد يسحب منها التيار لإنارة استراحات ومحطات.. “وعلى عينك يا تاجر”

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، إنهم “لم يجدوا تجاوبا من شركة الكهرباء للتعاون في تخفيض فواتير إنارة المساجد، ويتم التخفيف بجهود توعوية، والوزارة تحاول تقليل الفاتورة لأنها عبء على خزينة الدولة وهي أموال تنثر في الهواء فالمكيفات والإضاءة تترك لتعمل أوقات طويلة جدا جدا”.

وأضاف آل الشيخ، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية، أن بعض المساجد يسحب منها التيار الكهربائي لإنارة أماكن سكنية واستراحات، فيما تحاول الوزارة خفض الاستهلاك بمبادرات ذاتية.

وتابع “أقولها بكل حرقة وألم: بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لإنارة استراحات أو محطات بنزين وبيوت.. وعلى عينك يا تاجر”، ملقيا بالمسؤولية على شركة الكهرباء لأن قارئ العداد يرى الأسلاك المسحوبة من المسجد وهي مخالفة.