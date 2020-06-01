التجارة: ضبط مليوني كمامة مجهولة المصدر قبل بيعها في جدة

‏⁧‫تمكنت وزارة التجارة‬⁩ بالتعاون مع شرطة ⁧‫جدة‬⁩ ‏من ضبط نحو مليوني كمامة، داخل شاحنتين يستعدان لبيعها، بشكل مخالف للنظام.

وأعلنت الوزارة مصادرة 1.8 مليون كمامة، ‏للتحقق من مصدرها وإعادة ضخها للأسواق بأسعار عادلة للمستهلك.

وقالت الوزارة إنها تواصل حملاتها الرقابية، حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين من مخاطر البضاعة المعروضة، وللتأكد من سلامة الأغذية والمواد الاستهلاكية المقدمة، وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية والطبية الفاسدة والمقلدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.