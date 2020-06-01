إصابة 16 لاعباً في “فاسكو دا غاما” البرازيلي بفيروس #كورونا

أعلن فاسكو دا غاما البرازيلي، أن نتيجة اختبارات 16 لاعباً لفيروس كورونا جاءت إيجابية، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المفترض لاستئناف التدريبات في ريو دي جانيرو، بعد توقف شهرين بسبب الجائحة.

قال النادي: “16 لاعباً من أصل 43 خضعوا للاختبار سيدخلون مرحلة العزل، وتعافى ثلاثة آخرين من هذا المرض.

وأضاف فاسكو في بيان: “هذا يثبت أننا نتخذ إجراءات مثالية بالتعرف على المصابين بالعدوى بين رياضيينا في أسرع وقت ممكن، هذا يساعدنا على إيقاف انتشار الفيروس”.

وحصل اللاعبون في ريو دي جانيرو على الضوء الأخضر لخوض اختبارات بدنية، وتنفيذ تدريبات فردية بدءاً من اليوم الإثنين لكن دون تلامس واحتكاك مع الزملاء.

ولم تقرر باقي الولايات بعد متى تستطيع الأندية العودة إلى التدريب بشكل تقليدي.

وتوقف دوري الولايات في البرازيل منذ منتصف مارس.