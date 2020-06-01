مغردون يطالبون بالقبض على شخص يتعمد مسح صرّافة بـ”ريقه”

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وصفوه بالمستفز، يجسد شخصًا يضع منديلاً على فمه وأنفه، ثم يقوم بمسحه على أزرار إحدى ماكينات الصرافة.

وشكك مغردون على موقع تويتر للتدوينات المصغرة في الصحة النفسية لبطل الفيديو، وقال بعضهم إنه قد يكون مصابا بفيروس كورونا المستجد، ويريد نقله إلى آخرين بهذه الطريقة، أو يحاول بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين.

واعتبر مغردون أن الرجل “لا يدرك مسؤوليته تجاه وطنه”، خصوصا في ظل الجهود الحثيثة لمحاصرة تفشي الفيروس، والقضاء عليه.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي القبض على هذا الشخص، ومحاسبته على فعلته، وإيقاع العقوبة الرادعة بحقه حتى يكون عبرة لغيره.