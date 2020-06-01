الدوري الإسباني يستأنف مبارياته 11 يونيو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم استئناف منافسات الدوري، بمباراة بين فريقي إشبيلية وريال بيتس، يوم 11 يونيو الجاري.

وبحسب الرابطة، فإن مسابقة الدوري المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ستنتهي في 19 يوليو المقبل.

ويحل برشلونة المتصدر ضيفًا على ريال مايوركا في 13 يونيو، على أن يستضيف الوصيف ريال مدريد في اليوم التالي فريق إيبار.

وتنطلق المرحلة الـ29 في 15 يونيو، يستضيف خلالها برشلونة ليغانيس، وريال مدريد فالنسيا.

وكشفت الرابطة عن برنامج المرحلتين 28 و29 فقط، علمًا بأنها قررت إقامة مرحلتين كل أسبوع حتى نهاية الموسم التي حددتها في 19 يوليو.

وأكد رئيس الرابطة خافيير تيباس أن انطلاقة الموسم المقبل ستكون في 12 سبتمبر، وقال: لقد وضعنا البرنامج لمنح كل فريق ما لا يقل عن 72 ساعة من الراحة بين مباراتين، وسنقوم بتحديث البرنامج بعد كل مرحلتين من أجل الأخذ بعين الاعتبار الأجواء المناخية التي يكشف عنها مرة كل أسبوعين.

يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن ريال مدريد.