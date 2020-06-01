أمانة الطائف: إغلاق 14 منشأة تجارية خالفت “ضوابط #كورونا”

كشفت أمانة الطائف عن إغلاق 14 مرفقاً تجارياً خلال الأيام الماضية، بسبب مخالفتهم للإجراءات الوقائية والاحترازية المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الأمانة إن فرقها الميدانية تقوم بجولات مستمرة للرقابة على المحال التجارية خلال الأيام الماضية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتحقيق التباعد الاجتماعي وتنظيم دخول الزبائن وعدد العاملين والتقيد بلبس الكمام والقفازات والنظافة الشخصية والنظافة العامة، وتوفير وسائل السلامة اللازمة للزوار كتعقيم الأيدي وتوفير الكمامات.

وأوضحت الأمانة أن أكثر من 730 جولة رقابية تم تنفيذها خلال فترات عمل الأنشطة التجارية، كما تم تكثيف الرقابة والمتابعة على تطبيق المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية للاشتراطات الصحية.

كما شملت الحملة مراقبة الأسواق والمراكز التجارية وممارستها للعمل في بيئة آمنة للمرتادين ومنع اي ازدحام، ومخالفة الأنشطة غير المستثناة لمزاولتها العمل.

وأهابت أمانة الطائف بكافة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة عبر مركز البلاغات 940، حيث ستتعامل معها فرق الرقابة الميدانية على الفور.