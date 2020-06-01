ميليشيات إردوغان تحرق المنازل والمحاصيل شمال سوريا.. وقناصة تستهدف فرق الإطفاء

أحرقت ميليشيات موالية لتركيا منازل لمدنيين وأراض زراعية في قرى عنيق الهوى والقاسمية والريحانية الواقعتان شمال تل تمر بريف الحسكة، شمال سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن فصائل مسلحة تتبع ما يسمى الجيش الوطني الموالي لتركيا، عمدت إلى افتعال حرائق جديدة في المحاصيل الزراعية في القرى السورية، وقام عناصرها بحرق بعض منازل المدنيين.

وأكد المرصد أن فرق الإطفاء لم تتمكن من الوصول إلى أماكن الحرائق، بسبب قيام قناصات الفصائل الموالية لأنقرة باستهدافهم.

ورصد المرصد السوري، الأحد، مع استمرار استمرار الحرائق في شمال شرق سوريا، حيث احترق نحو 500 دونم من محصولي القمح والشعير في قرى سلماسة وعريش وتل طويل في ريف تمر، قبل أن يتم السيطرة عليه وتبريده من قبل الأهالي.

كما اندلع حريق في قرية تل براك في ريف القامشلي، وتمكن الأهالي من السيطرة عليه بعد احتراق نحو 400 دونم من المحاصيل الزراعية.