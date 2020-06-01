وصول أولى الرحلات الداخلية لمطار نجران الإقليمي بعد استئناف التشغيل

وصلت اليوم الاثنين أولى الرحلات الداخلية لمطار نجران الإقليمي قادمةً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك بعد استئناف تشغيل الرحلات الداخلية وفق الضوابط للتدابير الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية الوعي لدى المسافرين فور وصولهم أرض المطار، في تطبيق التعليمات والاجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم كالتباعد الجسدي، وترك مسافة مترين بين كل مسافر وآخر، والتزامهم بلبس الكمام القماشي والطبي، وحرصهم على تعقيم اليدين.

وكان مطار نجران قد قام باتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، شملت فحص مرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب الملصقات على الأرض وعلى مقاعد الانتظار، وتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية.

وتوفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وخضوعهم للفحص الطبي، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.