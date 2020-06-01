نكاية في الأهلي والكاف.. الزمالك يتحدى ويعيد تعليق لافتة “نادي القرن”

أعاد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري تعليق لافتات كبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.

وكان الزمالك قد أزال اللافتات بعد اعتراض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عليها، لأنها تحمل شعاره الرسمي، ليقوم النادي بإزالة الشعار وإعالة تركيبها مجددا.

وذكر الزمالك عبر الموقع الرسمي اليوم الأحد أن “تلك الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس الإدارة في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر”.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهاني زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.