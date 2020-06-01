“الهلال الأحمر السعودي بالمدينة” يشارك في الفرز البصري بالمسجد النبوي والمساجد الكبرى

بدأت الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وبالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي الشريف، ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، بعمل نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل كل من المسجد النبوي الشريف والمساجد الكبرى بالمدينة المنورة مثل مسجد قباء والقبلتين والشهداء، وبدأت هذه النقاط المخصصة للفرز أعمالها بالكشف على المصليين ابتداء من صلاة فجر يوم أمس.

وتم تطبيق الفحص على المصلين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الإحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة وإنتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبهة بها إلى المنشآت الصحية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد – كوفيد 19 – وقد تم فحص جميع الواصلين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها فجر يوم أمس ولجميع فروض الصلاة المكتوبة وحسب التوجيهات المنظمة لذلك لجميع ابواب الدخول للمصليات الرجالية والنسائية وذلك للتأكد من سلامتهم قُبيل دخولهم للمصليات .

وفي صعيد آخر، تم عمل نقطة فرز بصري في مدخل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة للكشف على الموظفين التابعين للهيئة وحيث يمنع مراجعة الفرع من قبل المواطنين والاستعانة بالخدمات الإلكترونية المتاحة للجميع أو من خلال الاتصال بالرقم 997 للطوارئ على مدار الساعة أو الاتصال بالرقم 19971 لخدمات الهيئة الأخرى.