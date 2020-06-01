أخطر من “كورونا”.. فيروس جديد منتظر يمكن أن يقضي على نصف سكان العالم

تنبأ طبيب أمريكي، باحتمالية ظهور فيروس جديد أخطر بكثير من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذي تسبب في إصابة أكثر من 6 ملايين وحالات وفاة تجاوزت 300 ألف شخص في العالم حتى الآن.

وقال إن الخطر المحتمل قد يأتي من الدواجن بظهور فيروس جديد متطور من فيروس إنفلونزا الطيور الذي ينتقل إلى الإنسان من الطيور بشكل عام والدواجن بشكل خاص، مشيرًا إلى أن مزارع الدجاج الصناعية تعد البؤر الخطيرة للفيروس كونها توفر جميع الظروف لتطوير المرض والمتمثلة في المكان المغلق الذي لا تدخله أشعة الشمس، الفضلات التي تفرز غازات سامة.

ويرى الأخصائي في التغذية مايكل جريجر، الذي أصدر كتابًا بعنوان “كيف يمكن النجاة من جائحة محتملة”، أن فيروس كورونا “قزم” بالنسبة للفيروس الجديد المحتمل ظهوره، داعيًا إلى إعادة النظر في طرق تربية الدواجن بحيث تكون أقرب إلى الطبيعة منها إلى الصناعة من خلال تقليص أعدادها وتربيتها في مزارع وليس في مصانع ضخمة.