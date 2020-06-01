خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة 

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 668، جدة 293، الدمام 290، مكة المكرمة 164، الجبيل 62، الهفوف 39، المزاحمية 27، القطيف 22، خليص 21، الخرج 20، المدينة المنورة 19، حائل 19، الطائف 17، الظهران 14، رقائع الجمش 13، الخبر11، وادي الدواسر 11، أبها 10، صفوى 10، تبوك 9، نجران 8، بيشة 7، عفيف 7، حوطة بني تميم 7، بريدة 6، حفر الباطن 6، عرعر 6، شرورة 5، ضرماء 5، حريملاء 5.

المجاردة 4، محايل عسير 4، رأس تنورة 4، بيش 4، الكامل 4، المجمعة 4، الرين 4، النماص 3، خميس مشيط 3، الخفجي 3، البطحاء 3، ليلى 3، السليل 3، الزلفي 3، نمرة 2، السحن 2، بللسمر 2، رجال ألمع 2، جازان 2، الخاصرة 2، القويعية 2، حوطة سدير 2، رويضة العرض 2، وحالة واحدة في كل من الجفر، العيون، القوز، أحد رفيدة، البشائر، النعيرية، الغزالة، الشملي، الحرث، العيدابي، يدمة، الأرطاوية، البجادية.