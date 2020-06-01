شركة صينية تؤكد نجاح لقاح جديد لفيروس كورونا بنسبة 99%

أكدت صحيفة “ذي صن” البريطانية، أن خبراء من شركة سينوفاك الصينية سيتمكنون قريبًا من إنتاج لقاح للقضاء على فيروس كورونا بنسبة نجاح 99%، لافتة إلى أن اللقاح تم تطويره بمشاركة أكثر من 1000 متطوع.

وقال ليو بيشان الباحث في الشركة الصينية، حسب ما أعلنته الصحيفة ردًا على سؤال بشأن الاختبارات التي أجريت: “بكل تأكيد ناجحة ومتأكد بنسبة 99%”.

وأوضحت المديرة التنفيذية لعلاقات المستثمرين بالشركة هيلين يانج، أنها أقامت مصنعًا في العاصمة الصينية بكين لإنتاج قرابة 100 مليون جرعة لقاح، عقب الانتهاء من التجارب السريرية والحصول على الموافقات اللازمة

وأشارت إلى أن تجارب اللقاح على القردة المصابين أثبتت نجاحًا كبيرًا، لافتة إلى أنه تم التواصل مع عدة دول لاستهداف المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس أولًا ومنهم العاملين بالقطاعات الطبية وكبار السن.