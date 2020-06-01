“البيئة”: أكثر من 80 ألف مربي يتلقون 109 ملايين ريال ضمن برنامج دعم صغار مربي الماشية

تلقى أكثر من 80 ألف مستفيد لبرنامج دعم صغار مربي الماشية، 109 ملايين ريال في حساباتهم البنكية المسجلة في بوابة أنعام، ضمن دورة الاستحقاق التاسعة لبرنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الدعم يغطي أكثر من 13 مليون رأس من الماشية التي تم تربيتها محليًا في المملكة

ويهدف برنامج دعم صغار مربي الماشية إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي عن طريق تحويله إلى مستحقيه مباشرة بخلاف الدعم السابق، كما يهدف البرنامج لتطوير مهنة تربية الماشية وتحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.