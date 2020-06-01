هيئة الغذاء والدواء تحذر من معقم في الأسواق وتعمل على سحبه

حذرت هيئة الغذاء والدواء،‬⁩ من منتج معقم اليدين “Hand Sanitizer Spary Cosmo” لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والإيزوبروبانول المعقمة، واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

وتواصل الهيئة، حملاتها الرقابية حرصًا على صحة المواطنين والمقيمين من مخاطر البضاعة المعروضة، وللتأكد من سلامة الأغذية والأدوية والمعقمات والمواد الاستهلاكية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية والطبية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.