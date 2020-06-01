عاجل.. التعليم: تعديل معيار التشكيلات الإشرافية في الإدارات

عدلت وزارة التعليم معيار المقاعد الإشرافية لشؤون المعلمين في إدارات التعليم من مشرف لكل ١٢٠٠ معلم إلى ١٠٠٠ شاغل وظيفة تعليمية ومشرفة لكل ٨٠٠ شاغلة وظيفة تعليمية.

جاء ذلك في قرار لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وتضمن القرار إن نائب وزير التعليم و بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبناء على الاجتماع التاسع لعام 1441ه للجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: يعدل معيار المقاعد الإشرافية لشؤون المعلمين في إدارات التعليم من مشرف لكل (۱۲۰۰) معلم ليصبح مشرفا لكل (۱۰۰۰) شاغل وظيفة تعليمية مشرفة لكل (۸۰۰) شاغلة وظيفة تعليمية.

ثانيا: تطبق شروط وضوابط التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية على هذه المقاعد رفقا الضوابط اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية.