تقارير مغربية: الشرطة التركية تدخلت بعنف ضد عالقين مغاربة بسبب كورونا في اسطنبول

كشفت تقارير مغربية أن الشرطة التركية استخدمت العنف المفرط ضد عدد من المغاربة العالقين في أحد فنادق مدينة اسطنبول.

وقالت التقارير إن عدد من أفراد الشرطة في تركيا استخدموا الغاز المسيل للدموع وتدخلوا بعنف ضد العالقين في فندق اسطنبول، ما خلف منهم عددا من الإصابات البليغة، وظلوا لساعات دون إسعاف.

وحكى شهود عيان أن الشرطة التركية اقتحمت الفندق، الذي يتواجد بداخله 300 عالق مغربي بسبب فيروس كورونا، بحجة القبض على شخصين قاما بعمليات سرقة خلال الأيام الماضية، وفقا لصحيفة العمق المغربية.

وأضاف شهود العيان أن الشرطة التركية ادعت تدخل العالقين المغاربة لتهريب اللصين، على غير الحقيقة، ما دعها إلى التدخل بقوة في حق المغاربة ولم تحاول عناصر الشرطة ومسؤولها فهم ما يجري.

وفي وقت سابق اشتكى مغاربة عالقين في تركيا ظروف إقامتهم التي أجبرتهم عليها جائحة “كورونا”، ومستوى الخدمات والتغذية المقدمة لهم من طرف الفنادق التي تُرجع أصل المشكلة إلى السفارة، واحتجوا أكثر من مرة للمطالبة بتقديم الخدمات وتسريع عملية إرجاعهم إلى المغرب، حيث يوجد من بين العالقين مواطنون كانوا في زيارة عمل أو سياحة إلى تركيا قبيل إغلاق الحدود.