بشأن #كورونا.. “الصحة” توجه رسالة إلى سكان #الرياض و#جدة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه تمت ملاحظة ارتفاعا في الحالات الحرجة في بعض المدن وهذا يدل على عدم التمسك بالسلوكيات الصحية مثل جدة والرياض، مضيفا: “لا نريد أن نشاهد مزيدًا من الإصابات أو الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية”، وسلوكياتنا يجب أن نراعيها في المرحلة القادمة بكل دقة”.

وطالب في مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وتابع: “لا نريد أن نشاهد المزيد من الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية الناتجة عن التصرفات اللامسؤولة، ووجدنا بعض التصرفات التي لا حظها الجميع والتي لم تكن مسؤولة وفيها شيء من الاستهتار والمخاطرة على الأرواح”.