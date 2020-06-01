اليونان: جاهزون للرد على الاستفزازات التركية

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إن بلاده “جاهزة” للتعامل مع الاستفزازات التركية، إذا ما قررت أنقرة توسيع عمليات التنقيب في البحر المتوسط.

وأضاف دندياس، في بيان صحفي أنه لا يمكن لتركيا التعدي على حقوق اليونان السيادية المكرسة في القانون الدولي.

وتابع أن “مواقفنا بشأن هذه المسألة محددة، وقد تم إبلاغ تركيا مرارا وتكرارا بهذه المواقف. اليونان كانت وستظل مستعدة تماما للرد على هذه الاستفزازات”.

ومنذ أيام أعلنت تركيا عزمها الشروع في التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط، في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، بموجب اتفاق وقعته أنقرة، مع حكومة فايز السراج التي تسيطر على طرابلس.

وفي حديثه خلال مراسم بمناسبة بدء إبحار السفينة التركية فاتح للتنقيب عن النفط والغاز إلى البحر الأسود، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز إن مؤسسة البترول التركية ستبدأ عمليات التنقيب في مناطق شرقي المتوسط.

ومن المنتظر أن تزيد الخطوة التركية من تأزم الموقف في المنطقة، حيث لتركيا خلافات منذ سنوات مع اليونان وقبرص ومصر بشأن ملكية المصادر الطبيعية.

وقد تواجه أنقرة أيضا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي على خلفية عملياتها غير الشرعية.

وسبق لزعماء أوروبا أن أصدروا بيانا قالوا فيه إن أنشطة التنقيب التركية “غير قانونية” وأن التكتل “مستعد للرد بشكل مناسب”.