الموارد البشرية تنشر البرتوكولات الصحية في التعامل مع العمالة المنزلية بنظام الساعة

نشرت وزارة المواراد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاثنين، البروتوكولات الصحية في التعامل مع العمالة المنزلية بنظام الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت البروتوكولات إلزام العاملين بإرتداء الكمامات قبل بداية العمل، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وإلزام الشركة المشغلة بتطهير باصات نقل العاملين، وقياس درجة حرارتهم بشكل يومي، وتقليل الاحتكاك مع أهل المنزل، وتخصيص عملهم في أماكن معينة داخل المنازل.

وأتاحت الوزارة البروتوكولات الصحية في التعامل مع العمالة المنزلية عبر الرابط التالي:

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%28%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9%29.pdf