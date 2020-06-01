مركز حي الشرائع يكرم المتطوعين والمتعاونين خلال جائحة كورونا

كرًم مركز حي الشرائع مساء أمس الأحد مجموعة المتطوعين والمتعاونين مع المركز خلال جائحة كورونا في البرامج الاغاثية والمجتمعية للمتضررين من الحجر الصحي من أهل الحي

وأقيم بهذه المناسبة حفل مبسط برعاية عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمركز الأستاذ صالح الزهراني وسط احتياطات احترازية ، وبحضور جميع العاملين في المركز يتقدمهم عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التقنية بالمركز الدكتور أحمد العبادي

والقي في بداية الحفل المدير التنفيذي للمركز الأستاذ صالح الزهراني كلمة أكد خلالها أن جهود المتطوعين وحسن التعامل وبذل قصارى جهدهم وابداعاتهم سهل للمركز بأداء مهامه ، مقدما شكره وتقديره لزملائه أعضاء مجلس إدارة المركز على متابعتهم المستمرة ودعمهم لأعمال المركز ، ثم شاهد الجميع تقرير مرئي عن انجازات المركز خلال الجائحة الهب حماس الحاضرين ونال استحسانهم ، ثم كرم الجميع بشهادات شكر وحضور بعدد الساعات التطوعية وذلك ضمن اهتمام المركز

وشارك عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التقنية بالمركز الدكتور أحمد العبادي في تكريم المتطوعين ، والقى كلمة في ختام الحفل شكر خلالها المتطوعين ، مشيرا أنه حقق بتواجده معهم في الفترة الماضية العديد من الفوائد الاجتماعية والخصال النبيلة في روح الفريق الواحد ، وشارك الجميع بتخليد الذكرى بصورة جماعية