وفد المملكة في الأمم المتحدة: نقف في وجه جميع عوامل إيذاء اليمنيين على رأسها نظام إيران ومليشيا الحوثي

قال الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة إن المملكة تقف في وجه جميع العوامل التي تؤدي إلى إيذاء اليمنيين وتعريض اليمن لمآسي إنسانية، على رأسها النظام الإيراني الذي يدعم مليشيا الحوثي ويتسبب في كوارث أمنية واقتصادية وصحية تستهدف المواطن اليمني، ويعبث بأمن واستقرار المنطقة، وسلامة الإمدادات وخطوط التجارة الدولية.

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 م في مدينة الرياض، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وسيشارك في المؤتمر ما يزيد عن 126 جهة منها 66 دولة و 15 منظمة أممية و 3 منظمات حكومية دولية و أكثر من 39 منظمة غير حكومية، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية و اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بالوضع الإنساني في اليمن والدعوة لمساهمة المجتمع الدولي لتلبية خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020 ، ودعم الاحتياجات الإنسانية الملحة هناك.

ويأتي تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 تأكيدًا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.