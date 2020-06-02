غداً الأربعاء… الاتحاد الآسيوي يبحث استئناف دوري الأبطال

تعقد دائرة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة الكوري الجنوبي شين مان جيل اجتماعاً مع ممثلي الاتحادات المشاركة بدوري أبطال آسيا في غرب القارة يوم غد الأربعاء، عبر تقنية الدوائر المغلقة (فيديو كونفرنس) بهدف وضع الترتيبات النهائية لرسم ملامح عودة مباريات المسابقة والتي توقفت منذ شهر مارس الماضي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويشارك بالبطولة القارية 32 نادياً مقسمين على 8 مجموعات 4 منها في شرق القارة و4 في الغرب، حيث تخوض مجموعات الغرب دوري المجموعات ودور الـ16 ودور الثمانية ودور نصف النهائي كما هو الحال لمجموعات الشرق على أن يلتقي بطل الغرب مع بطل الشرق في النهائي.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع استعراضاً من قبل الاتحادات لواقع التوقيت الزمني لعودة النشاط الكروي وذلك لوضع الترتيبات ومناقشة خطة عودة دوري أبطال آسيا على أن يتم رفع التوصيات للجنة المسابقات لاتخاذ القرار النهائي.

وقال مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم: هناك عدة سيناريوهات لكن المؤكد أن الأقرب هو اعتماد استكمال دوري المجموعات المتوقف بجولته الثالثة بنظام التجمع في أحد الدول التي تحوي ملاعب مكيفة نظراً لحرارة الطقس هذه الفترة.

وسيتعين على الاتحاد الآسيوي وضع لائحة جديدة معتمدة لاستكمال البطولة وفق مقترحات تضمنت استكمال دوري المجموعات عن طريق تقليص المباريات لتكون من جولة واحدة بدلاً من الذهاب والإياب.

وكذلك لعب الأدوار النهائية من دور واحد على أن يتم حسم الأمر خلال الأسبوعين القادمين لمنح الأندية فرصة كافية للاستعداد.

وبحسب المصدر فإن استكمال البطولة القارية سيدخل حيز التنفيذ حال إقراره شهر سبتمبر القادم بالتزامن مع اعتماد بروتوكول طبي موحد لكافة الاندية المشاركة وفقاً للتنسيق مع الدولة المستضيفة وذلك لاتخاذ أقصى درجات الوقاية الصحية للوفود المشاركة.