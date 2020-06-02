مطالب في “الشورى” بإنشاء مركز وطني للتأهيل البصري بتخصصي العيون

طالبت عضو مجلس ⁧‫الشورى‬⁩ أ .نوره الشعبان بإنشاء مركز وطني للتأهيل البصري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وأن يقوم المستشفى بعد ذلك بالتوسع من خلال إنشاء مراكز مماثلة في مناطق المملكة.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى التي عقدها امس الاثنين لمناقشة التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439/ 1440هـ.

حيث طالبت عضو ⁧‫الشورى‬⁩ د.حنان الاحمدي خلال المناقشات بمعالجة التحديات التي تواجه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وأبرزها : تناقص ميزانيته التشغيلية، وعدم استقلاليته، وتطبيق الكادر الصحي على العاملين فيه.