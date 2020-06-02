معارض إيراني: سفارات طهران “مراكز تخطيط للعمليات الإرهابية”

وصف علي رضا جعفر زاده، نائب رئيس ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، السفارات الإيرانية في العالم بأنها “مراكز تصميم للعمليات الإرهابية”.

وقال جعفر زاده في تصريحات تليفزيونية إن النظام الإيراني له تاريخ طويل من العمليات الإرهابية، وخاصة ضد المعارضة الرئيسية، مشيرا إلى أن عواصم أوروبية طردت سبعة دبلوماسيين إيرانيين بسبب أنشطة عدوانية وتجسسية، وبعضهم قيد الاعتقال.

وأكد أن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، وجميع من سبقوه في منصبه، شاركوا في التخطيط لعمليات إرهابية ضد معارضي نظام الحكم في الخارج، وفي تقديم المعلومات لإرهابيين، وإخفاء آثار جرائمهم.

وتابع بأن النظام الإيراني يمارس نظام العصابات، فكثيرا ما يختطف مواطنين غربيين، ليفاوض حكوماتهم، مثلما حدث في لبنان، واختطف حزب الله مواطنين أوروبيين لمساومة بلادهم.

وحذر جعفر زاده قائلا: إذا لم نتعامل بحسم مع النظام، فهذا يعني مزيدا من لقمع داخل إيران، والأعمال الإرهابية خارجها.