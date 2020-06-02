السلطات السودانية تعتقل خال البشير

اعتقلت السلطات السودانية مساء أمس الاثنين، الطيب مصطفى، خال الرئيس المعزول، عمر البشير.

وأودعت حراسة قسم الخرطوم الشمالي الطيب مصطفى رهن التحقيق في بلاغات موجهة ضده، دون توضيح التهم التي ألقي القبض عليه بسببها.

ومصطفى هو كاتب صحفي ورئيس “حزب منبر السلام العادل الإسلامي” المعارض، وتولى إدارة الهيئة القومية للاتصالات، في فترة حكم النظام السابق.

وخلال الأيام الماضية، كتب الطيب مصطفى مقالين في صحيفة محلية سودانية، أحدهما تحت عنوان “إلى الرويبضة صلاح مناع.. ارعى بي قيدك أيها القزم!”، شن فيهما هجوما عنيفا على عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع.